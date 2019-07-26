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Джонсон планує збільшити кількість поліцейських у Британії

Новини » Політика    26.07.2019 - 03:05
Джонсон планує збільшити кількість поліцейських у Британії
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Прем'єр Британії хоче найняти ще 20 тис. поліцейських

Новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що протягом наступних кількох тижнів найме додатково 20 тис. поліцейських. Про це пише Reuters.

Джонсон зазначив скорочення числа поліцейських, зроблені попередньою владою і заявив, що обеспокоет зростанням насильницьких злочинів.

Незалежний Інститут Фіскальних Досліджень підрахував, що витрати на додаткових поліцейських будуть коштувати 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1,37 млрд доларів) на рік.

"Моя робота в якості прем'єр-міністра полягає в тому, щоб зробити наші вулиці більш безпечними", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон 23 липня переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і став новим прем'єр-міністром Британії.

РБК-Україна писало, що новообраний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон призначив перших трьох міністрів у своєму уряді.

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