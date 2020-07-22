Джонсон заперечив вплив Росії на голосування за Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заперечує будь-яку інформацію про те, що Росія вплинула на перебіг референдуму щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit). За словами Джонсона, немає жодних доказів російського втручання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Таким чином Джонсон відреагував на заклик парламентського комітету з розвідки та безпеки розслідувати, чи не втручалася Росія в голосування щодо Brexit у 2016 році.

"Люди цієї країни голосували за Brexit не через тиск з боку Росії чи російське втручання - вони проголосували, тому що хотіли повернути собі контроль", - заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні в вибори 2019 року; Росія викрала та опублікувала конфіденційні документи щодо запланованої угоди про вільну торгівлю між Британією та США.

Крім того, Британія звинуватила Росію у спробі вплинути на результати голосування на референдумі щодо незалежності Шотландії.