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Джонсон відмовив Путіну в нормалізації відносин між Британією і РФ

Новини » Політика     20.01.2020 - 00:24
Джонсон відмовив Путіну в нормалізації відносин між Британією і РФ
Фото: Борис Джонсон (TSB)

Прем'єр-міністр Британії нагадав Путіну про ситуацію в Солсбері

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з президентом Путіним у кулуарах Берлінської конференції з Лівії у неділю, 19 січня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Він ясно дав зрозуміти, що не відбулося жодних змін у позиції Великобританії через отруєння сім'ї Скрипалів у Солсбері з застосуванням нервово-паралітичної речовини російського походження "Новачок".

"Це було безрозсудним застосуванням хімічної зброї і нахабною спробою вбити невинних людей на британській землі. Така атака не повинна повторюватися", - цитує премьерасайб британського уряду.

Прем'єр-міністр сказав, що обидва президенти зобов'язані вирішувати питання міжнародної безпеки, включаючи Лівію, Сирію, Ірак і Іран.

"Однак не буде нормалізації наших двосторонніх відносин, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великобританії і нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

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Новини України Володимир ПутінВеликобританияБорис Джонсон
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