ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters
Європейський союз має намір посилити санкції проти російських нафтових компаній. Планується, заборонити інвестиції для відкриття нових джерел для видобутку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відзначається, що санкції будуть поширитися на російські нафтові компанії "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". Ці компанії вже знаходяться під санкціями, які стосуються кредитів і боргового фінансування.
Після узгодження нових економічних заходів "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" зіткнуться із забороною на інвестиції, яка, як очікується, заморозить їх фінансування з джерел в ЄС в нових проектах з видобутку і розвідці всіх викопних видів палива.
Однак дані санкції не впливатимуть на імпорт нафти і газу в європейські країни. Зазначається, що такий крок стримає підвищення цін на російську сировину.
Нагадавши, Росія вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи.
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