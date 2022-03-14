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ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters

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Брюссель, Понеділок 14 березня 2022 16:53
ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters Фото: ЄС хоче посилити санкції проти російських нафтових компаній (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз має намір посилити санкції проти російських нафтових компаній. Планується, заборонити інвестиції для відкриття нових джерел для видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що санкції будуть поширитися на російські нафтові компанії "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". Ці компанії вже знаходяться під санкціями, які стосуються кредитів і боргового фінансування.

Після узгодження нових економічних заходів "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" зіткнуться із забороною на інвестиції, яка, як очікується, заморозить їх фінансування з джерел в ЄС в нових проектах з видобутку і розвідці всіх викопних видів палива.

Однак дані санкції не впливатимуть на імпорт нафти і газу в європейські країни. Зазначається, що такий крок стримає підвищення цін на російську сировину.

Нагадавши, Росія вирішила призупинити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

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