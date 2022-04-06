Джонсон звернувся до росіян: ви гідні правди

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав громадян Росії не піддаватися пропаганді Володимира Путіна, і обійти жорсткі правила інтернет-цензури, щоб дізнатися правду про військові злочини, скоєні армією РФ під час вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Джонсона в Twitter.
Прем'єр-міністр звернувся до жителів Росії із закликом подивитися, що робиться від їх імені. Він також підкреслив, коли мирних жителів залишають мертвими на вулицях, а жінок гвалтують на очах у їхніх дітей, це жахнуло весь світ.
Жахливі кадри з Бучі Київської області викликали міжнародне засудження. Крім того, з'явилися нові заклики до ретельного вивчення злочинів з боку Міжнародного кримінального суду.
"Ваш президент знає, що, якби ви могли бачити, що відбувається, ви б не підтримали цю війну. Злочини зраджують довіру кожної російської матері, яка з гордістю прощається з сином, коли він йде в армію. Злочини є плямою на честі самої Росії - плямою, яка буде ставати все більше, а змити її буде все важче", - заявив Джонсон.
Попри те, що в Росії інакомислення жорстоко придушується, прем'єр-міністр закликав жителів країни використовувати віртуальну приватну мережу (VPN) для доступу до незалежної інформації про жорстокість путінської військової кампанії.
"Коли ви дізнаєтеся правду, то поділіться нею. Ваш президент звинувачується в скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені", - додав прем'єр-міністр Британії.
Нагадаємо, після "різанини в Бучі" Джонсон заявив, що зробить все, щоб уморити голодом військову машину Путіна.
Ми також писали про те, що Джонсон має намір переконати канцлера Німеччини ввести нові санкції проти Росії.
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