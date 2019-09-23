Джонсон сумнівається в прориві щодо Brexit на Генасамблеї ООН

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив, що переговори щодо виходу країни з Євросоюзу (Brexit), які заплановані на цьому тижні "на полях" Генеральної асамблеї ООН, не призведуть до прориву у вирішенні проблеми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що не хоче вселяти надію, що у Нью-Йорку станеться прорив по угоді.

"Я не хочу надмірно вселяти віру в те, що в Нью-Йорку станеться прорив. Я не налаштований песимістично, ми будемо рухатися вперед, але потрібно зробити ще багато роботи", - заявив Джонсон.

Після пропозицій про можливий компроміс із приводу бурхливого питання ірландського кордону, британський прем’єр визнав, що "все ще залишаються прогалини, все ще виникають труднощі" щодо вирішення цього питання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Брюсселі готові переглянути умови угоди про Brexit. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі представників ЄС і Великобританії 20 вересня

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон раніше заявив, що країна вийде з ЄС 31 жовтня в будь-якому випадку. В Брюсселі попередили, що в разі Brexit без угоди Великобританія повинна буде взяти на себе "повну відповідальність і серйозні наслідки, які це спричинить".