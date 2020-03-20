Джонсон назвав терміни подолання пандемії коронавірусу в Британії

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що країна може подолати пандемію коронавірусу в найближчі 12 тижнів. Про це повідомляє Sky News.

Відповідаючи на запитання щодо можливості здолати епідемію за 12 тижнів, Джонсом сказав: "Я переконаний, що ми доб'ємося цього".

"Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій", - заявив він.

Джонсон подякував британцям за їхні "величезні зусилля" щодо виконання рекомендацій уряду задля припинення поширення хвороби.

Зазначимо, що в Британії від коронавірусу вже померли 144 людини.

Нагадаємо, видання The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я, повідомляло, що епідемія коронавірусу у Британії триватиме до весни 2021 року і може привести до госпіталізації 7,9 млн людей.

Додамо, що в МОЗ України з початку року надійшло 316 повідомлень про підозру на коронавірус, з них підтвердили 26 випадків зараження.