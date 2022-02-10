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Джонсон назвав найближчі дні "найнебезпечнішим моментом" в ситуації навколо України

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що ставки дуже високі на тлі загрози російського вторгнення в Україну. При цьому він попередив, що наступні кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джонсон заявив, що прийшов час деескалації ситуації навколо України.

"Ми повинні чинити опір, ми повинні протистояти будь-якому поверненню до часів, коли долі народів вирішувалися через їх голови жменькою великих держав. Чесно кажучи, Я не думаю, що рішення ще не прийнято, але це не означає, що неможливо, що дуже скоро може статися щось абсолютно катастрофічне", - заявив прем'єр Британії.

При цьому він підкреслив, що на кордоні з Україною зосереджено багато військових.

"Наші розвіддані, боюся сказати, залишаються похмурими. Ми бачимо, що на кордоні з Україною зосереджена величезна кількість тактичних батальйонних груп. Це, ймовірно, найнебезпечніший момент протягом наступних кількох днів у тому, що є найбільшою кризою безпеки, з якою Європа зіткнулася за останні десятиліття", - додав Джонсон.

Джонсон також підкреслив, що прихильність Великобританії європейської безпеки абсолютна і непохитна.

"Ставки дуже високі, і це дуже небезпечний момент. На карту поставлені закони, які захищають кожну країну - велику і маленьку", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Британія розробляє законопроект щодо посилення санкцій проти Кремля у разі нового російського вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що санкції торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

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ВеликобританіяБорис ДжонсонВторгнення Росії до України