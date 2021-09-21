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Джонсон наполягає на видачі підозрюваних в отруєнні Скрипаля росіян

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Лондон, Вівторок 21 вересня 2021 16:47
Джонсон наполягає на видачі підозрюваних в отруєнні Скрипаля росіян Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що Російська Федерація повинна видати трьох своїх громадян, які підозрюються в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля в 2018 році. На його думку, Москва має розуміти прагнення Лондона здійснити правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, слідству вдалося ідентифікувати ще одного підозрюваного у цій справі.

"Цю людину звуть Денис Сергєєв. Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, що всі підозрювані повинні бути видані і постати перед правосуддям", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні британська поліція виступила із заявою про те, що ідентифікувала третього агента російської військової розвідки, який причетний до отруєння Скрипаля у березні 2018 року.

Також повідомлялося, що в Інтерпол подані документи на міжнародний розшук всіх трьох фігурантів, які діяли під псевдонімами "Олександр Петров", "Руслан Боширов" і "Сергій Федотов".

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Російська Федерація Великобританія Борис Джонсон
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