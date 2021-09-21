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Отруєння Скрипаля: Британія висунула звинувачення третьому росіянину

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Лондон, Вівторок 21 вересня 2021 13:34
Отруєння Скрипаля: Британія висунула звинувачення третьому росіянину Фото: місце хімічної атаки в Солсбері (twitter.comWPLGLocal)
Автор: Олександр Мороз

Британська поліція по боротьбі з тероризмом висунула звинувачення в причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018 року третьому громадянину Російської Федерації. У слідства є підстави вважати, що він теж співробітник спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Скотланд-Ярду.

Повідомляється, що в ході розслідування вдалося ідентифікувати третього фігуранта, відомого як "Сергій Федотов". Прокурори контртерористичного відділу CPS прийшли до висновку, що є достатньо доказів того, що "Федотов" причетний до:

  • змови з метою вбивства Сергія Скрипаля;
  • замаху на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль і поліцейського Ніка Бейлі;
  • нанесенню тяжких тілесних ушкоджень Юлії Скрипаль та Ніку Бейлі;
  • володіння хімічною зброєю та її використання в порушення закону про хімічну зброю 1996 року.

За даними слідства, "Сергій Федотов" - це псевдонім Дениса Сергєєва, співробітник російської військової розвідки (ГРУ). Зібрані відомості також доводять, що інші два фігуранти "Руслан Боширов" і "Олександр Петров" - це псевдоніми російських розвідників Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна.

"Федотов" потрапив до Великобританії 2 березня 2018 року рейсом з Москви в лондонський аеропорт" Хітроу "приблизно за чотири години до "Петрова" і "Боширова". Він зупинявся в готелі в центрі Лондона з 2 по 4 березня 2018 року. Слідчі дії проводилися в його кімнаті, але ніяких слідів отрути "Новічок" не було виявлено. Передбачається, що "Федотов" неодноразово зустрічався з "Петровим" і "Бошировим" в центрі Лондона, після чого 4 березня він вилетів до Москви.

Всі троє розшукуються поліцією Великобританії, і на всіх трьох видані ордери на арешт. Процес подачі заявки на повідомлення Інтерполу почнеться для "Сергія Федотова" сьогодні.

Британська поліція просить свідків, у яких є будь-яка інформація про цих трьох чоловіків, зв'язатися зі слідством.

Нагадаємо, у березні 2018 року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли речовиною "Новічок", в причетності звинувачуються агенти російської військової розвідки.

Західні країни вводили санкції проти Росії за отруєння Скрипаля.

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