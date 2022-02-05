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Джонсон та Макрон домовилися спільно працювати над новими санкціями проти Росії

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон обговорили Україну під час телефонної розмови 5 лютого. Лідери домовилися разом працювати над новими санкціями щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Британії.

Джонсон розповів Макрону про підсумки свого нещодавнього візиту в Україну. Вони погодилися з тим, що сьогодні першочерговим завданням є пошук дипломатичного рішення конфлікту між Україною та Росією.

"Джонсон і Макрон наголосили, що НАТО необхідно об'єднатися перед російською агресією. Вони домовилися продовжити спільну роботу щодо розробки пакету санкцій, які набудуть чинності негайно, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", - заявили на Даунінг-стріт.

Крім того, лідери держав обговорили роботу з укріплення східного флангу НАТО, щоб забезпечити захист союзників від агресивних дій Росії.

Нагадаємо, також сьогодні про Україну говорили Макрон та генсек НАТО.

А до цього напруженість довкола українських кордонів обговорили президент України та глава Євроради.

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Борис ДжонсонЕммануель МакронВторгнення Росії до України