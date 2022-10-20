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Джонсон лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Британии, - опрос

Фото: бывший премьер Британии Борис Джонсон (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За кресло премьер-министра Британии и лидера Консервативной партии вполне мог бы побороться Борис Джонсон, которого сменила объявившая сегодня о своей отставке Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса членов Консервативной партии за 17-18 октября, опубликованные на авторитетном сервисе YouGov.

По данным опроса, большинство тори (члены Консервативной партии) хотят, чтобы правительство возглавил Джонсон. Каждый третий консерватор (32%) говорит, что именно он является подходящим кандидатом. За ним следуювт бывший министр финансов Риши Сунак (23%) и действующий министр обороны Бен Уоллес (10%).

Фото: результаты опроса членов Консервативной партии до отставки Лиз Трасс

Отдельно отмечается, что избиратели Трасс особенно заинтересованы в возвращении Джонсона - 44% от их числа называют его преемником.

Большая часть консерваторов считает, что с ролью премьера лучше всего справятся Джонсон (63%), Уоллес (62%), Сунак (60%) и лидер Палаты общин Пенни Мордонт (54%).

При этом они обеспокоены тем, что проведение новых выборов по традиционной схеме может быть плохо принято обществом. Почти 60% заявили, что партии следует определиться с единым кандидатом. Половина поддержала бы выборы в один тур с участием двух претендентов.

Напомним, сегодня британский премьер Лиз Трасс объявила об отставке на фоне критики ее экономической и финансовой политики.

Ожидается, что с преемником определятся на следующей неделе.

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ВеликобританияБорис Джонсон