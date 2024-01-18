Джонсон и Шумер подвели итоги встречи Байдена с конгрессменами и сенаторами

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал встречу продуктивной. В ходе дискуссии, он неоднократно акцентировал внимание Байдена на необходимости существенного изменения политики США касательно южной границы.

"Мы зафиксировали 64 случая, когда президент и различные структуры принимали решения, которые привели к нынешней катастрофе на границе. Это национальная и гуманитарная катастрофа. В ходе встречи я акцентировал на этом внимание", - сказал Джонсон.

Он отметил, что на встрече также обсуждался комплекс мер миграционной политики "поймал и отпустил", реформа системы предоставления убежища и системы условно-досрочного освобождения нелегалов из Мексики.

"Мы понимаем необходимость финансирования Украины, однако нынешняя ситуация с границей неприемлема. Главнокомандующий и президент США должны показать на мировой арене силу, а не слабость. Мы не можем продолжать игнорировать существующий порядок вещей. Мы должны настаивать на приоритетности вопроса границы. Думаю, сегодня за круглым столом мы достигли определенного консенсуса и готовы отстаивать эту позицию в дальнейшем", - отметил спикер Палаты представителей.

В то же время, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал встречу Байдена с руководителями Конгресса "очень хорошей и позитивной".

"Особое внимание уделялось Украине. У всех было четкое понимание, что если мы не договоримся о дальнейшей поддержке Украины, последствия для США по всему миру будут катастрофическими. Я уверен, что мы очень близки к утверждению соглашения. И я уверен в этом гораздо сильнее, чем когда-либо", - сказал Шумер.

Встреча Байдена с руководителями и членами Конгресса

Президент США Джо Байден в среду, 17 января, обсудил с представителями Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Глава Белого дома призвал конгрессменов оперативно утвердить пакет помощи нашей стране на сумму 61,3 млрд долларов и подчеркнул важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.

Сенат согласовал проект двухпартийного соглашения по финансированию Украины и безопасности границ, и планирует рассмотреть его на следующей неделе.

В то же время неизвестно утвердит ли документ Палата представителей из-за жесткой и принципиальной позиции спикера Майка Джонсона.

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