Джонсон хоче зробити три категорії робочих віз у Британії

Візи фактично поділять людей на три категорії
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяє запровадити у країні три категорії робочих віз, якщо його Консервативна партія здобуде перемогу на виборах, які відбудуться 12 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Як зазначається, візи фактично поділять людей на три категорії.
"Консерватори оголосили, що вони будуть розподіляти бали за низкою різних критеріїв, які фактично поділяють людей на три категорії в рамках нової системи", - йдеться в повідомленні.
У разі перемоги Консервативної партії її лідер, прем'єр Борис Джонсон пообіцяв розробити підхід до контролю за імміграцією на основі системи балів, яка розіб'є одержувачів робочих віз на три категорії.
Під першу категорію, так званий "прискорений прийом", потраплять підприємці, інвестори, генії стартапів і всі, хто потенційно сприятиме зростанню економіки країни.
До другої категорії потраплять кваліфіковані працівники, які отримали пропозицію про роботу у Великобританії, а до третьої увійдуть ті, хто приїжджає до країни "за галузевим принципом" - некваліфіковані робітники для виконання короткострокових робіт.
Нагадаємо, Джонсон пообіцяв знизити рівень імміграції, якщо його партія виграє на виборах. Консерватори пропонують нові законопроекти для контролю кількості людей, які можуть переїхати в Британию з інших країн після Brexit, що, за словами партії, означатиме, що в країні буде менше "некваліфікованих робітників".
Відзначимо, парламентські вибори у Великобританії відбудуться 12 грудня. Вони були призначені після того, як парламент Британії відмовився підтримувати угоду з Brexit.