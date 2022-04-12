RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джонсон і Байден домовилися посилити економічний тиск на Росію

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонні перемовини з американським президентом Джо Байденом. У центрі розмови перебувала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter прем'єра.

Джонсон поінформував співрозмовника про зустріч із українським президентом Володимиром Зеленський. Британський прем'єр приїжджав до Києва в минулі вихідні.

"Наша спільна увага, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в їхній боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія Путіна увінчалася успіхом", – написав Джонсон.

Сторони також домовилися збільшити економічний тиск на Росію. Одним із головних завдань Джонсон і Байден окреслили припинення залежності Заходу від російських енергоносіїв. Окрім того, вони вирішили посилити військову та економічну допомогу Україні.

До слова, нафтодобування в Росії різко скоротилося після запровадження Заходом санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаВеликобританіяДжозеф БайденСанкції проти РосіїБорис ДжонсонВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України