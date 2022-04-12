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Джонсон и Байден договорились усилить экономическое давление на Россию

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонные переговоры с американским президентом Джо Байденом. В центре разговора находилась Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter премьера.

Джонсон проинформировал собеседника о встрече с президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер приезжал в Киев в минувшие выходные.

"Наше общее внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в их борьбе за свободу. Нельзя допустить, чтобы варварская затея Путина увенчалась успехом", – написал Джонсон.

Стороны также договорились увеличить экономическое давление на Россию. Одной из главных задач Джонсон и Байден очертили прекращение зависимости Запада от российских энергоносителей. Кроме того, они решили усилить военную и экономическую помощь Украине.

К слову, нефтедобыча в России резко сократилась после введения Западом санкций.

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