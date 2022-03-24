Джонсон анонсував санкції проти російської ПВК "Вагнера"

"Ми повинні активізуватися, ми повинні збільшити нашу підтримку і посилити економічні санкції на оточення (президента Росії, - ред.) Путіна. Сьогодні ми введемо санкції проти ПВК "Вагнера" і подивимося, що ще можна зробити для того, щоб заблокувати можливість використовувати золотий резерв Росії. А також обговоримо, що можна зробити ще, щоб допомогти українцям захистити себе", - заявив Джонсон.

Як йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії, санкції проти ПВК "Вагнера" вже введені. За деякими даними, цій групі доручено ліквідувати президента Володимира Зеленського.