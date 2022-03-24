Джонсон анонсировал санкции против российской ЧВК "Вагнера"

"Мы должны активизироваться, мы должны увеличить нашу поддержку и ужесточить экономические санкции на окружение (президента России, - ред.) Путина. Сегодня мы введем санкции против ЧВК "Вагнера" и посмотрим, что еще можно сделать для того, чтобы заблокировать возможность использовать золотой резерв России. А также обсудим, что можно сделать еще, чтобы помочь украинцам защитить себя", - заявил Джонсон.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, санкции против ЧВК "Вагнера" уже введены. По некоторым данной, этой группе поручено ликвидировать президента Владимира Зеленского.