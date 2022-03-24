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Джонсон анонсировал санкции против российской ЧВК "Вагнера"

Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал санкции против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Кроме того, по его словам, лидеры НАТО, Евросоюза и "Большой семерки" рассмотрят ограничения в отношении золотого резерва России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по прибытию на саммит НАТО и G7 в Брюсселе.

"Мы должны активизироваться, мы должны увеличить нашу поддержку и ужесточить экономические санкции на окружение (президента России, - ред.) Путина. Сегодня мы введем санкции против ЧВК "Вагнера" и посмотрим, что еще можно сделать для того, чтобы заблокировать возможность использовать золотой резерв России. А также обсудим, что можно сделать еще, чтобы помочь украинцам защитить себя", - заявил Джонсон.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, санкции против ЧВК "Вагнера" уже введены. По некоторым данной, этой группе поручено ликвидировать президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Русская служба BBC" писала, что ЧВК "Вагнера" начала срочный набор наемников для отправки на войну с Украиной, при этом для ускоренной вербовки отменили большинство ограничений.

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