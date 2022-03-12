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ПВК "Вагнера" почала вербувати найманців. Беруть усіх без обмежень, - ЗМІ

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Росія, Субота 12 березня 2022 12:26
ПВК "Вагнера" почала вербувати найманців. Беруть усіх без обмежень, - ЗМІ Фото: ПВК Вагнер почала вербування нових найманців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Приватна військова компанія "Вагнера" розпочала терміновий набір найманців для відправки на війну з Україною. Для прискореного вербування були скасовані більшість обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Вербування найманців розпочалося 28 лютого. Відповідні повідомлення почали поширитися в соціальних мережах, зокрема в пабліках у "ВКонтакте".

Для нових бойовиків були зняті обмеження. Раніше в "Вагнера" не приймали нікого, крім росіян, що народилися в межах країни до 2014 року. Тепер на "службу" беруть жителів "ЛНДР", Криму та іноземців, крім громадян Грузії. Також не потрібно мати довідки про борги та несудимість.

"Панове! Хто хоче поїсти "сало", пишіть мені. Діючих співробітників без косяків на пікнік не запрошують. Борги ФССП - по****. Закордонний - по****. Довідки - по****. ЛДНР, Крим запрошуємо дуже. У кого були проблеми з працевлаштуванням у нас - телефонуйте. Хто був звільнений у нас з якихось причин - телефонуйте. Повторюю, на пікнік запрошуємо поїсти "сало"", - таке повідомлення поширюється у внутрішніх ветеранських чатах бойовиків.

Зараз пункт вербування "вагнерівців" знаходиться в селищі Молькіно під Краснодаром.

ПВК &quot;Вагнера&quot; почала вербувати найманців. Беруть усіх без обмежень, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони оголосило про участь найманців приватної військової компанії "Вагнер" у війні проти України.

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