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Джонсон анонсував санкції проти російської ПВК "Вагнера"

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Лондон, Четвер 24 березня 2022 11:38
Джонсон анонсував санкції проти російської ПВК "Вагнера" Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Крім того, за його словами, лідери НАТО, Євросоюзу і "Великої сімки" розглянуть обмеження щодо золотого резерву Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву по прибуттю на саміт НАТО і G7 в Брюсселі.

"Ми повинні активізуватися, ми повинні збільшити нашу підтримку і посилити економічні санкції на оточення (президента Росії, - ред.) Путіна. Сьогодні ми введемо санкції проти ПВК "Вагнера" і подивимося, що ще можна зробити для того, щоб заблокувати можливість використовувати золотий резерв Росії. А також обговоримо, що можна зробити ще, щоб допомогти українцям захистити себе", - заявив Джонсон.

Як йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії, санкції проти ПВК "Вагнера" вже введені. За деякими даними, цій групі доручено ліквідувати президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Російська служба BBC" писала, що ПВК "Вагнера" розпочала терміновий набір найманців для відправки на війну з Україною, при цьому для прискореного вербування скасували більшість обмежень.

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