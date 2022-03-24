Джонсон анонсував санкції проти російської ПВК "Вагнера"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Крім того, за його словами, лідери НАТО, Євросоюзу і "Великої сімки" розглянуть обмеження щодо золотого резерву Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву по прибуттю на саміт НАТО і G7 в Брюсселі.

"Ми повинні активізуватися, ми повинні збільшити нашу підтримку і посилити економічні санкції на оточення (президента Росії, - ред.) Путіна. Сьогодні ми введемо санкції проти ПВК "Вагнера" і подивимося, що ще можна зробити для того, щоб заблокувати можливість використовувати золотий резерв Росії. А також обговоримо, що можна зробити ще, щоб допомогти українцям захистити себе", - заявив Джонсон.

Як йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії, санкції проти ПВК "Вагнера" вже введені. За деякими даними, цій групі доручено ліквідувати президента Володимира Зеленського.