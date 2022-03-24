Джонсон анонсировал санкции против российской ЧВК "Вагнера"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал санкции против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Кроме того, по его словам, лидеры НАТО, Евросоюза и "Большой семерки" рассмотрят ограничения в отношении золотого резерва России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по прибытию на саммит НАТО и G7 в Брюсселе.

"Мы должны активизироваться, мы должны увеличить нашу поддержку и ужесточить экономические санкции на окружение (президента России, - ред.) Путина. Сегодня мы введем санкции против ЧВК "Вагнера" и посмотрим, что еще можно сделать для того, чтобы заблокировать возможность использовать золотой резерв России. А также обсудим, что можно сделать еще, чтобы помочь украинцам защитить себя", - заявил Джонсон.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, санкции против ЧВК "Вагнера" уже введены. По некоторым данной, этой группе поручено ликвидировать президента Владимира Зеленского.