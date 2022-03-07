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Британія надасть Україні 100 млн доларів через Світовий банк

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Лондон, Понеділок 07 березня 2022 03:03
Британія надасть Україні 100 млн доларів через Світовий банк Фото: Британія виділить Україні через Світовий банк 100 млн доларів (flickr.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Великобританії виділить Україні 100 млн доларів через Світовий банк. Кошти призначені для пом'якшення фінансового тиску, викликаного вторгненням Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Гроші будуть виплачені через мультидонорський трастовий фонд Світового банку, який призначений для прискорення надходження пожертвувань в Україну і вже використовується деякими іншими країнами.

Оголошення про виділення додаткового фінансування України було зроблено напередодні візитів до Лондона прем'єр-міністрів Канади та Нідерландів Джастіна Трюдо і Марка Рютте. Цю зустріч глава британського уряду Борис Джонсон постарається використовувати для посилення міжнародної реакції на вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку Міжнародним валютним фондом екстреної допомоги Україні.

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