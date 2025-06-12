Харлан вне сборной Украины: кто заменит самую титулованную спортсменку на Евро-2025
Национальная команда Украины по фехтованию официально объявила состав на предстоящий чемпионат Европы, который стартует 14 июня в итальянской Генуе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации фехтования Украины.
Кто в заявке сборной
В состав украинской команды вошли 26 спортсменов: 14 женщин и 12 мужчин. Они будут соревноваться в трех видах оружия - сабле, рапире и шпаге - как в личных, так и в командных турнирах.
В составе сборной нет главной звезды украинского фехтования Ольги Харлан. Причины ее неучастия не уточняются.
Отметим, что в составе присутствуют две партнерши Харлан по "золотой" олимпийской команде саблисток на Олимпиаде-2024 - Алина Комащук и Елена Кравацкая.
В Геную поедет единственная действующая чемпионка Европы в составе "сине-желтых" - Влада Харькова (шпага). А также еще одна призерка прошлогоднего Евро - Дарья Миронюк (рапира).
Кроме них на чемпионате континента выступит, в частности, большая группа дебютантов. У женщин это: Александра Бондарь, Дарья Гонцова (обе - сабля) и Анна Максименко (шпага). У мужчин - Богдан Боговин (сабля), Елизарь Дырда и Максим Гаравский (оба - рапира).
Сколько медалей разыграют на Евро
Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится до 19-го числа.
Всего на турнире будет разыграно 12 комплектов медалей - по 6 в мужских и женских категориях.
Кто такая Ольга Харлан
Уроженка Николаева. Двукратная чемпионка и многократный призер Олимпийских игр в командных и индивидуальных соревнованиях. Фехтованием начала заниматься в 9 лет, а на взрослом уровне дебютировала в 14.
В составе сборной Украины поехала на Олимпийские игры-2008 и завоевала золотую медаль в командном первенстве. На лондонских Играх получила "бронзу" в индивидуальной сабле, а в Рио-де-Жанейро и Париже повторила это достижение. На Олимпиаде-2016 выиграла серебряную награду с командой, а на Играх-2024 - второе "золото".
Всего завоевала 6 олимпийских медалей (2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых). После Парижа-2024 стала самой титулованной олимпийкой Украины.
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