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Источники рассказали, как церковный законопроект расколол "Слугу народа"

Фото: Верховная Рада (t.me/yzheleznyak)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Законопроект о запрете РПЦ и связанных с ним организаций вызвал очень серьезные споры внутри "Слуги народа".

В частности, активные противники церковного законопроекта оказались и внутри пропрезидентской фракции "Слуга народа", хотя первоначально он появился по инициативе президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что помимо ожидаемого сопротивления со стороны обломков ОПЗЖ активные противники инициативы оказались и в рядах "Слуг Народа". Некоторые из них - действующие церковнослужители УПЦ, которые выступали против законопроекта наиболее активно.

Ряд собеседников издания во фракции подчеркнули, что особой инициативности в продвижении законопроекта №8371 не заметили и фракционное руководство.

"Арахамия (глава фракции СН Давид Арахамия, - ред.) поначалу не хотел терять ни голоса в зале – той же экс-ОПЗЖ и некоторых наших, ни отталкивать часть электората", - говорит один из нардепов от СН", - говорится в материале.

Также сторонники и противники законопроекта активно пытались склонить на свою сторону и Зеленского.

Влияние Порошенко

"Начальный нарратив был такой: Зеленский инициировал законопроект, ГСЭСС написала нормальный законопроект, а затем в эту тему влез Порошенко, комитет встал на его сторону, принял все эти правки, поэтому нужно вернуться к версии первого чтения", - рассказал собеседник в окружении главы государства.

Зная критическое отношение Зеленского к своему предшественнику в должности, говорится в материале, оппоненты законопроекта пытались убедить главу государства, что его принятие станет "победой Порошенко".

"На самом деле, мы сами своей затяжкой с этой историей дали пас Порошенко. Если бы мы сразу все оперативно проголосовали, не растягивали на месяцы, - а голоса в зале были - то он не имел бы такой возможности", - объясняет собеседник в "Слуге народа". ".

Впрочем, после того, как из-за законопроекта была заблокирована трибуна Верховной Рады 23 июля и парламент ушел на перерыв в пленарной работе, на Банковой определились с тем, что голосовать за него необходимо.

"Если уж принимать проект, то это все нужно представить так, что это именно наша победа", - говорит собеседник в президентском окружении.

Запрет УПЦ МП

Напомним, накануне народные депутаты с плакатами заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием рассмотреть законопроект о запрещении религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Следует отметить, что Верховная Рада, в рамках первого чтения, еще в октябре 2023 года, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и других религиозных организаций, связанных с Россией.

В марте этого года Комитет рекомендовал Совету поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении. Тогда заместитель председателя профильного комитета Евгения Кравчук заявляла, что второе чтение может состояться в мае или июне.

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