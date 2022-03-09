ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дженніфер Еністон закликала допомагати українцям у боротьбі з Росією

Новость на русском →
Середа 09 березня 2022 03:04
Дженніфер Еністон закликала допомагати українцям у боротьбі з Росією Дженніфер Еністон (Фото: fortune.com)
Автор: Константин Широкун

Американська актриса Дженніфер Еністон закликала своїх шанувальників допомогти українцям. У публікації додані посилання на українські благодійні фонди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Дженніфер Еністон.

Американська актриса закликала жертвувати на підтримку української армії. В її публікації присутні посилання на фонд "Повернись живим", World Central Kitchen, "Червоний Хрест" та інші.

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні і в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як опікуни, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні і в сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ за вами", - підкреслила Еністон.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати