Дженніфер Еністон закликала допомагати українцям у боротьбі з Росією
Американська актриса Дженніфер Еністон закликала своїх шанувальників допомогти українцям. У публікації додані посилання на українські благодійні фонди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Дженніфер Еністон.
Американська актриса закликала жертвувати на підтримку української армії. В її публікації присутні посилання на фонд "Повернись живим", World Central Kitchen, "Червоний Хрест" та інші.
"Думаючи про жінок і дівчат в Україні і в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як опікуни, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні і в сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ за вами", - підкреслила Еністон.
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