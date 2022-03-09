Дженніфер Еністон закликала допомагати українцям у боротьбі з Росією

Американська актриса закликала жертвувати на підтримку української армії. В її публікації присутні посилання на фонд "Повернись живим", World Central Kitchen, "Червоний Хрест" та інші.

"Думаючи про жінок і дівчат в Україні і в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як опікуни, як протестувальники, як журналісти... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні і в сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ за вами", - підкреслила Еністон.