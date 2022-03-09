Дженнифер Энистон призвала помогать украинцам в борьбе с Россией
Американская актриса Дженнифер Энистон призвала своих поклонников помочь украинцам. В публикации добавлены ссылки на украинские благотворительные фонды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Дженнифер Энистон.
Американская актриса призвала жертвовать на поддержку украинской армии. В ее публикации присутствуют ссылки на фонд "Вернись живым", World Central Kitchen, "Красный крест" и другие.
"Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как опекуны, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами", - подчеркнула Энистон.
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