В окупованому Криму "справу" проти Джемілєва направили до суду

Мустафу Джемілєва звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу РФ
Слідчий комітет Російської Федерації в Криму відправив до суду справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Джемілєву було висунуто звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу.
Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.
Підконтрольна Кремлю кримська прокуратура затвердила обвинувальний висновок, кримінальну справу направлено до суду для подальшого розгляду по суті.
В цей час Мустафа Джемілєв не прокоментував цю інформацію.
Нагадаємо, 13 квітня слідчий комітет РФ висунув звинувачення Джемілєву. Його звинувачують в незаконному перетині державного кордону Россі, недбалому зберіганні вогнепальної зброї, а також незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів.
Зазначимо, що 27 травня "влада Криму" завершили розслідування кримінальної справи" проти Джемілєва.
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Автор: Лера Полищук