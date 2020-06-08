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В окупованому Криму "справу" проти Джемілєва направили до суду

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 16:42
В окупованому Криму "справу" проти Джемілєва направили до суду
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)

Мустафу Джемілєва звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу РФ

Слідчий комітет Російської Федерації в Криму відправив до суду справу проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Джемілєву було висунуто звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

Підконтрольна Кремлю кримська прокуратура затвердила обвинувальний висновок, кримінальну справу направлено до суду для подальшого розгляду по суті.

В цей час Мустафа Джемілєв не прокоментував цю інформацію.

Нагадаємо, 13 квітня слідчий комітет РФ висунув звинувачення Джемілєву. Його звинувачують в незаконному перетині державного кордону Россі, недбалому зберіганні вогнепальної зброї, а також незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів.

Зазначимо, що 27 травня "влада Криму" завершили розслідування кримінальної справи" проти Джемілєва.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Мустафа Джемільов
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