Джемілєв заявив, що включені в список кримські татари можуть відмовитися від обміну

Кримські татари можуть відмовитися брати участь в майбутньому обміні утримуваними особами, якщо дізнаються, що їх міняють на "бандитів". Про це заявив лідер кримськотатарського народу і нардеп від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, списки для обміну вже готові.

"Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритеті: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це", - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що омбудсмен Людмила Денісова обіцяла, що кримські татари будуть включені в обмінні списки.

"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - додав Джемілєв.

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна включила в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. При цьому він зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.