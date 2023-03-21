Все идет по плану? В Джанкое ввели режим ЧС после взрывов

В Джанкое, где вчера, 20 марта, прогремели взрывы, после случившегося ввели режим ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так в городе, расположенном на севере оккупированного Крыма, Джанкое, "введен режим ЧС муниципального уровня".

Что случилось?

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.