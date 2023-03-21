ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все идет по плану? В Джанкое ввели режим ЧС после взрывов

Новина українською →
Крым, Вторник 21 марта 2023 08:45
Все идет по плану? В Джанкое ввели режим ЧС после взрывов Фото: в Джанкое ввели режим ЧС после взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Джанкое, где вчера, 20 марта, прогремели взрывы, после случившегося ввели режим ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так в городе, расположенном на севере оккупированного Крыма, Джанкое, "введен режим ЧС муниципального уровня".

Что случилось?

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джанкой Крим
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия