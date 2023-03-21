Все идет по плану? В Джанкое ввели режим ЧС после взрывов
Фото: в Джанкое ввели режим ЧС после взрывов (GettyImages)
В Джанкое, где вчера, 20 марта, прогремели взрывы, после случившегося ввели режим ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Так в городе, расположенном на севере оккупированного Крыма, Джанкое, "введен режим ЧС муниципального уровня".
Что случилось?
В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.
При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.
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