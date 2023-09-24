RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта, - СМИ

Фото: В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Джанкое подорвали автомобиль российского военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство.

По словам источников издания, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" российского оккупанта контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Бомба сдетонировала днем 23 сентября рядом с домом, где проживает российский захватчик. При этом отмечается, что никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы во временно оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетным или дроновым атакам на полуостров или Крымский мост.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленовка в Крыму.

А 24 августа украинские разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Кроме того, 23 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Стратком ВСУ подтвердил успешную операцию, а Силы спецопераций сообщили, что удар был нанесен, когда в штабе проходило совещание командования российского флота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДжанкойКримВойна России против Украины