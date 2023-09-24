В Джанкое подорвали автомобиль российского оккупанта, - СМИ

По предварительным данным, под автомобилем сработало взрывное устройство.

По словам источников издания, неизвестные прикрепили к днищу "Шевроле-Авео" российского оккупанта контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Бомба сдетонировала днем 23 сентября рядом с домом, где проживает российский захватчик. При этом отмечается, что никаких поражающих элементов в бомбе использовано не было.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы во временно оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетным или дроновым атакам на полуостров или Крымский мост.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленовка в Крыму.

А 24 августа украинские разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Кроме того, 23 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Стратком ВСУ подтвердил успешную операцию, а Силы спецопераций сообщили, что удар был нанесен, когда в штабе проходило совещание командования российского флота.

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