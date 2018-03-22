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Димінський вибув зі складу власників телеканалу ZIK

НовиниТелеком & IT    22.03.2018 - 16:34
Фото: Петро Димінський (УНІАН)
Фото: Петро Димінський (УНІАН)

Відповідне рішення ухвалила рада з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського зі складу власників телеканалу ZIK . Таке рішення було прийнято на засіданні ради вчора, 21 березня.

"Національна рада на засіданні 22 березня задовольнив заяви ТОВ - ТРК "Міст ТБ", м. Львів (логотип "ZIK") і ТОВ "ТРК "Нові комунікації", р. Львів ("Z ZIK") щодо переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку із зміною відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), складу пов'язаних осіб, редакційної ради та керівника",- йдеться в тексті рішення.

Таким чином кінцевими бенефециарами залишилися три человекаа: Дыминская Олена Іванівна, Дыминская Жанна Петрівна та Дыминская Анастасія Петрівна.

Змінився і склад пов'язаних осіб, а також директор - замість В. Туркевича став В. Козій. У редакційна рада мовників входять Ст. Козій, Т. Смакула, Д. Нікуленко, О. Дроздова, вибули - В. Туркевич і Ст. Зак.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав бізнесменові Петру Димінському, якого підозрюють у причетності до смертельного дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Теги: владельцы
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