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Дыминский выбыл из состава владельцев телеканала ZIK

НовостиТелеком & IT    22.03.2018 - 16:34
Фото: Петр Дыминский (УНИАН)
Фото: Петр Дыминский (УНИАН)

Соответствующее решение принял совет по вопросам телевидения и радиовещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания исключила бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского из состава владельцев телеканала ZIK . Такое решение было принято на заседании совета вчера, 21 марта.

"Национальный совет на заседании 22 марта удовлетворил заявления ООО - ТРК "Мост ТВ", г. Львов (логотип "ZIK") и ООО "ТРК "Новые коммуникации", г. Львов ("Z ZIK") относительно переоформления лицензии на вещание в "связи с изменением сведений о конечных бенефициарных собственников (контроллеров), состава связанных лиц, редакционного совета и руководителя",- говорится в тексте решения.

Таким образом конечными бенефециарами остались три человекаа: Дыминская Елена Ивановна, Дыминская Жанна Петровна и Дыминская Анастасия Петровна.

Изменился и состав связанных лиц, а также директор - вместо И.Туркевича стал В.Козий. В редакционный совет вещателей входят В.Козий, Т.Смакула, Д.Никуленко, О.Дроздова, выбыли - И.Туркевич и В.Зак.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал бизнесмену Петру Дыминскому, которого подозревают в причастности к смертельному дорожно-транспортному происшествию (ДТП), меру пресечения в виде содержания под стражей.

У Дыминского заявили о попытке рейдерства со стороны АПУ НБУ признал владельцев существенного участия в 12 банках
Теги: владельцы
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