Дим від масштабних пожеж в Сибіру оповив 177 населених пунктів

Фото: пожежі в Сибіру (vk.com sibfm)

За добу на пожежі скинули майже 1000 тонн води

У російському Сибіру і на Далекому Сході задимлені 177 населених пунктів з-за масштабних лісових пожеж. Про це повідомила прес-служба МНС РФ.

За даними відомства, задимлені території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, а також Іркутської області.

За минулу добу гасінням пожеж займалися 12 повітряних суден МНС, які здійснили понад 128 зливів, скинувши 993 тонн води. Для вимірів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводиться цілодобовий моніторинг на 103 постах спостереження.

Ситуація з лісовими пожежами в Якутії, Красноярському краї та Іркутській області залишається складною. Рятувальники продовжують гасити близько двох сотень пожеж.

Раніше повідомлялося, що дим від масштабних лісових пожеж у Сибіру (Росія) досяг узбережжя Аляски і Канади.

РБК-Україна писало, що з-за масштабних лісових пожеж у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації.