"Спасибо, что побеждаете темноту": Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником

По словам президента, энергетика является одной из ключевых основ нормальной жизни, ведь свет и тепло - это то, без чего невозможно жить. Зеленский отметил, что уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить энергетическую систему Украины, однако несмотря на сложную ситуацию электроснабжение каждый раз удается восстанавливать.

Глава государства подчеркнул, что за каждым восстановлением света стоят конкретные люди - энергетики, которые круглосуточно работают, ремонтируют поврежденные обстрелами сети и генерацию, стабилизируют энергосистему и обеспечивают работу станций и других энергообъектов.

Отдельно президент отметил работу ремонтных бригад и специалистов, которые работают в прифронтовых районах, возвращая людям электричество и условия для нормальной жизни.

"Благодаря многим вам Украина живет и держится. Спасибо, что преодолеваете темноту", - отметил Зеленский, поздравив энергетиков с профессиональным праздником.