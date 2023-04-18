Спасибо медикам и каждому нашему воину. Зеленский обратился к украинцам после визита в Авдеевку

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 18 апреля.

"Уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло. Имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды. Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их... За точность и храбрость, за уничтожение окупантов", - сказал Зеленский.

Президент обратился также к представителям Медицинских сил и поблагодарил их за героическую помощь украинским военным.

"И на Донетчине, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов", - рассказал он.