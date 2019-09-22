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У Пакистані автобус врізався у пагорб, є жертви

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 18:15
У Пакистані автобус врізався у пагорб, є жертви
Фото: місце події (dawn.com)

Водій не впорався з керуванням

У Пакистані 22 вересня в результаті дорожньо-транспортної просшествия загинули щонайменше 26 осіб і 12 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Dawn.

Як повідомляється, автобус, що належав приватній компанії, прямував з округу Скарду в місто Равалпінді.

"Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед загиблих є жінки і діти. Постраждалих доставили в госпіталь в місті Чилас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у провінції Анталія туристичний автобус з'їхав з дороги і перекинувся, внаслідок чого постраждали близько 25 осіб. В автобусі їхали туристи з Норвегії та Польщі. Аварія сталася в районі міста Кемер.

Крім того, у Хмельницькій області вночі 22 вересня відбулося ДТП за участю легкового автомобіля. Він зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого загинули чотири людини.

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