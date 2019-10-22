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Влада повинна створювати умови інвестору, а не відлякувати реприватизацією, - журналісти

Новини » Економіка    22.10.2019 - 15:35
Влада повинна створювати умови інвестору, а не відлякувати реприватизацією, - журналісти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі реприватизації продаж великих об'єктів буде провалено

Реприватизація відлякає іноземних інвесторів і поставить під загрозу приватизацію в 2020 році. Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал "Апострофа" "Відняти і поділити: арифметика реприватизації".

Автор матеріалу зазначає, що заяви про реприватизацію, які роблять представники Фонду держмайна, можуть залишити Україну без уваги з боку іноземних інвесторів, що негативно позначиться на економіці в цілому.

"У такій ситуації вітчизняна економіка ще довго не вийде з піке. Залучити ж іноземні інвестиції, в першу чергу, може якісно організована і законодавчо підкріплена приватизація. По-хорошому, головним завданням влади має стати якраз політика максимального комфорту для інвесторів – як своїх, українських, так і ззовні", - зазначає автор.

На думку автора, у разі реприватизації запланований на наступний рік продаж великих об'єктів буде провалено і держава недоотримає 5-7 млрд грн до держбюджету.

"Вона втрачає 5-7 млрд грн, які очікуються в бюджеті-2020 від приватизації. Яким чином? У пояснювальній записці до проекту держбюджету, який днями розглядав парламент, значиться: заплановано надходження від приватизації держпідприємств в розмірі 13 млрд грн. Мова йде про об'єкти великої приватизації, які не були продані у цьому році, енергопостачальних підприємствах (з урахуванням нового ринку електроенергії) і – об'єкти малої приватизації. Однак після (не дай Бог!) старту реприватизації великих підприємств заявлена приватизація повністю провалиться", - підкреслив автор.

Раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька заяв про можливу реприватизацію підприємства, що є негативним сигналом для інвесторів.

Від реприватизації "Укртелекому" не буде ніякого реального ефекту, - експерти Реприватизація "Криворіжсталі" та "Укртелекому" може зірвати плани уряду
Новини України Укртелекомприватизация госпредприятий
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