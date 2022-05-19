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Били з "Градів" по селах. Пройшов перший суд над росіянами, які атакували Харківську область

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Полтавська область, Четвер 19 травня 2022 15:53
Били з "Градів" по селах. Пройшов перший суд над росіянами, які атакували Харківську область Фото: пройшов перший суд над росіянами, які атакували Харківську область (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Котелевському районному суді відбулося перше судове засідання у справі щодо двох російських військових. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Обоє росіян визнали в суді свою провину.

Що відомо про справу

24 лютого двоє російських окупантів 27-річний Олександр Бобикін та 23-річний Олександр Іванов у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади, обстрілювали з артилерії Харківську область з території Бєлгородської області Росії.

Російські військові зруйнували об'єкти інфраструктури й житлові будинки в Козачій Лопані Харківського району. Снарядами вони знищили навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього перетнули кордон України та продовжили обстріли області.

За словами ж самих окупантів, про навчання підрозділу їм голосили в грудні 2021-го року. Приблизно 1 лютого вони виїхали в Курськ для тренувань. Згодом перемістилися у село Малинівка Бєлгородської області. На місці військовим РФ оголосили, що будуть "заходити на територію України". Причин не пояснювали. Обстріл із "Градів" розпочали близько 05:00. Із машини випустили приблизно 38 снарядів.

Обоє російських військових повідомили в суді, що не знали, куди саме стріляють. Про обстріли Харківської області дізналися під час слідства.

Що їм інкримінують

Обох російських військових обвинувачують в скоєнні злочину за частиною першою статті "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. За це передбачено до 12 років позбавлення волі.

Суд продовжиться

Вказано, що за клопотанням прокурора суддя оголосив перерву у засіданні. Тож розгляд справи продовжать 26 травня о 11:00.

Нагадаємо, 18 травня в Києві почалося слухання у справі росіянина Вадима Шишимаріна, це перший російський військовий, який постав перед українським судом за злочини проти нашої країни.

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Харків Війна Росії проти України
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