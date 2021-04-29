Двох українців у Криму засудили до 10 років в'язниці

В окупованому Криму двох громадян України засудили до 10 років в'язниці. Їх звинуватили в торгівлі наркотиками.
Про це пишуть "Крим. Реалія" з посиланням на судову інформацію.
Повідомляється, що обидва українці засуджені до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За даними кримінальної справи, житель Донецької області нібито був так званим "закладником". Пізніше він залучив до своєї діяльності свого знайомого. При обшуку у них знайшли електронні ваги, психотропну речовину і наркотики.
Також повідомляється, що на судовому засіданні вони погодилися зі звинуваченням і дали свідчення.
"Вироком суду підсудні визнані винними у скоєнні інкримінованих їм злочинів і їм призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства", - йдеться в повідомленні.
Також видання зазначає, що імена та прізвища засуджених не вказані, їх публічні коментарі або їх захисту відсутні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти мають намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму, в тому числі на колишнього президента України Петра Порошенка.
А до цього російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі росіянина, який нібито був українським шпигуном.