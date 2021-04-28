В Криму і на Донбасі воювали понад 250 іноземців, - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора розслідують участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в анексованому Криму і на Донбасі. Це люди з 32 країн.

За його словами, багато хто з підозрюваних іноземних громадян можуть бути причетні до воєнних злочинів.

"Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брав активну участь в бойових діях і міг бути причетний до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами (правоохоронцями інших держав – ред.) і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є", - сказав Мамедов.

Варто зазначити, що офіційною датою початку тимчасової окупації Криму є 20 лютого 2014 року.

Російська Федерація заперечує окупацію півострова, називаючи це "відновленням історичної справедливості".