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У двох регіонах Греції вводять локдаун

Салоніки , Понеділок 02 листопада 2020 15:27
У двох регіонах Греції вводять локдаун
Фото: Салоніки (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції оголосили про повної ізоляції міст Салоніки і Серрес на півночі Греції. Локдаун в регіонах вводиться з вівторка, 3 листопада, і триватиме два тижні.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас заявив, що серед обмежень також буде громадський комендантську годину з 21:00 до 5:00.

Крім того, щоб в комендантську годину піти з дому по роботі і за станом здоров'я, необхідно буде надіслати повідомлення на спеціальний номер.

Також будуть заборонені внутрішні і міжнародні рейси по несуттєвих причин в і з аеропорту "Македонія" в Салоніках.

Нагадаємо, у Греції діє загальні карантинні обмеження з початку листопада. Так, в країні заборонили роботу ресторанів, барів, музеїв і театрів. Обмеження діятимуть до кінця листопада.

Крім того, в країні ввели обов'язковий масковий режим на вулиці.

Крім того, на Кіпрі ввели комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу. Комендантська година діятиме до 9 листопада.

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