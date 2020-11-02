ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В двух регионах Греции вводят локдаун

Салоники , Понедельник 02 ноября 2020 15:27
В двух регионах Греции вводят локдаун
Фото: Салоники (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Греции объявили о полной изоляции городов Салоники и Серрес на севере Греции. Локдаун в регионах вводится со вторника, 3 ноября, и будет длиться две недели.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что среди ограничений также будет общественный комендантский час с 21:00 до 5:00.

Кроме того, чтобы в комендантский час уйти из дома по работе и по состоянию здоровья, необходимо будет отправить сообщение на специальный номер.

Также будут запрещены внутренние и международные рейсы по несущественным причинам в и из аэропорта "Македония" в Салониках.

Напомним, в Греции действует всеобщие карантинные ограничения с начала ноября. Так, в стране запретили работу ресторанов, баров, музеев и театров. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Кроме того, в стране ввели обязательный масочный режим на улице.

Кроме того, на Кипре ввели комендантский час из-за стремительного распространения коронавируса. Комендантский час будет действовать до 9 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ГрециякарантинКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь