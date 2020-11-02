В двух регионах Греции вводят локдаун

Фото: Салоники (pixabay.com)

Правительство Греции объявили о полной изоляции городов Салоники и Серрес на севере Греции. Локдаун в регионах вводится со вторника, 3 ноября, и будет длиться две недели.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что среди ограничений также будет общественный комендантский час с 21:00 до 5:00.

Кроме того, чтобы в комендантский час уйти из дома по работе и по состоянию здоровья, необходимо будет отправить сообщение на специальный номер.

Также будут запрещены внутренние и международные рейсы по несущественным причинам в и из аэропорта "Македония" в Салониках.

Напомним, в Греции действует всеобщие карантинные ограничения с начала ноября. Так, в стране запретили работу ресторанов, баров, музеев и театров. Ограничения будут действовать до конца ноября.

Кроме того, в стране ввели обязательный масочный режим на улице.

Кроме того, на Кипре ввели комендантский час из-за стремительного распространения коронавируса. Комендантский час будет действовать до 9 ноября.