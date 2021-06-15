У двох регіонах Німеччини послабили масочний режим

У Гамбурзі починаючи з вихідних маски необхідно буде надягати тільки на вулиці в місцях, де особливо багатолюдно. На щотижневих ринках і в закритих приміщеннях, а також в автобусах і поїздах вимога про застосування масок поки залишається в силі.

У той же час в Берліні вимога про носіння масок буде частково скасовано на вулиці - маски більше не потрібно буде носити на вулиці і на дуже жвавих площах, де це було потрібно раніше - за винятком місць, де мінімальна відстань неможливо. У зоопарку і парках також більше не будуть вимагатися маски на відкритому повітрі.

З іншого боку, вимоги до маски для автобусів і поїздів не змінилися. Маски FFP2 як і раніше необхідно надягати в громадському транспорті.