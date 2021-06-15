В двух регионах Германии ослабили масочный режим

Власти немецких городов Берлина и Гамбурга приняли решение ослабить требование по ношению защитных масок. В частности, маски и респираторы понадобятся только в закрытых помещениях.

В Гамбурге начиная с выходных маски необходимо будет надевать только на улице в местах, где особенно многолюдно. На еженедельных рынках и в закрытых помещениях, а также в автобусах и поездах требование о применении масок пока остается в силе.

В то же время в Берлине требование о ношении масок будет частично отменено на улице - маски больше не нужно будет носить на улице и на очень оживленных площадях, где это требовалось ранее - за исключением мест, где минимальное расстояние невозможно. В зоопарке и парках также больше не будут требоваться маски на открытом воздухе.

С другой стороны, требования к маске для автобусов и поездов не изменились. Маски FFP2 по-прежнему необходимо надевать в общественном транспорте.