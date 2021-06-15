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У двох регіонах Німеччини послабили масочний режим

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Берлін, Вівторок 15 червня 2021 15:54
У двох регіонах Німеччини послабили масочний режим Фото: у Берліні та Гамбурзі пом'якшили масочний режим (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Влада німецьких міст Берліна і Гамбурга прийняли рішення послабити вимогу щодо носіння захисних масок. Зокрема, маски і респіратори знадобляться тільки в закритих приміщеннях.

Про це повідомляє Tagesschau.

У Гамбурзі починаючи з вихідних маски необхідно буде надягати тільки на вулиці в місцях, де особливо багатолюдно. На щотижневих ринках і в закритих приміщеннях, а також в автобусах і поїздах вимога про застосування масок поки залишається в силі.

У той же час в Берліні вимога про носіння масок буде частково скасовано на вулиці - маски більше не потрібно буде носити на вулиці і на дуже жвавих площах, де це було потрібно раніше - за винятком місць, де мінімальна відстань неможливо. У зоопарку і парках також більше не будуть вимагатися маски на відкритому повітрі.

З іншого боку, вимоги до маски для автобусів і поїздів не змінилися. Маски FFP2 як і раніше необхідно надягати в громадському транспорті.

Нагадавши, Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня, але є умова.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що восени може початися вакцинація літніх людей від коронавірусу третьою дозою препарат.

Додамо, що в Німеччині з 7 червня вакцинуватися від коронавірусу можуть всі бажаючі.

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