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В двух регионах Германии ослабили масочный режим

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Берлин, Вторник 15 июня 2021 15:54
В двух регионах Германии ослабили масочный режим Фото: в Берлине и Гамбурге смягчили масочный режим (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Власти немецких городов Берлина и Гамбурга приняли решение ослабить требование по ношению защитных масок. В частности, маски и респираторы понадобятся только в закрытых помещениях.

Об этом сообщает Tagesschau.

В Гамбурге начиная с выходных маски необходимо будет надевать только на улице в местах, где особенно многолюдно. На еженедельных рынках и в закрытых помещениях, а также в автобусах и поездах требование о применении масок пока остается в силе.

В то же время в Берлине требование о ношении масок будет частично отменено на улице - маски больше не нужно будет носить на улице и на очень оживленных площадях, где это требовалось ранее - за исключением мест, где минимальное расстояние невозможно. В зоопарке и парках также больше не будут требоваться маски на открытом воздухе.

С другой стороны, требования к маске для автобусов и поездов не изменились. Маски FFP2 по-прежнему необходимо надевать в общественном транспорте.

Напомним, Германия отменяет ограничения на въезд в страну с 1 июля, но есть условие.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.

Добавим, что в Германии с 7 июня вакцинироваться от коронавируса могут все желающие.

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