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В Україні сьогодні пройдуть дощі

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 08:00
В Україні сьогодні пройдуть дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві повітря прогріється до +26

Погода в Україні 6 червня 2019 року буде переважно дощовою, температура повітря вдень підніметься до +33 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр".

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків на сході країни опадів не очікується, температура вдень від +26 до +33 градусів, вночі від +14 до +17. У центральних регіонах очікуються дощі, вдень від +25 до +28 градусів, вночі від +15 до +18. У південних областях можливі дощі, температура повітря вдень від +25 до +27, вночі від +16 до +18. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18 градусів.

На заході України сьогодні очікуються дощі, вдень від +24 до +27, вночі від +14 до +17 градусів. У північних областях вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +18.

В Україні сьогодні пройдуть дощіВ Україні сьогодні пройдуть дощіФото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України сьогодні вдень очікуються дощі. Денна температура повітря становитиме від +24 до +26 градусів, вночі від +17 до +19. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

В Україні сьогодні пройдуть дощі

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