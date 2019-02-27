Двох фігурантів справи про розкрадання в армії відсторонили від посад

Директора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова" та ДП "Ізюмський приладобудівний завод" відсторонили від посад

Директор Государственного предприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексей Бабич и директор ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей. Об этом сообщил генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.НЕТ"

Таким образом, Филоненко и Морозова отстранили в связи с расследованием журналистов о хищении в оборонной сфере.

"В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Бабича А.А. и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В.", - сообщил он.

Напомним, ранее в Укроборонпроме заявили, что расследование программы "Наші гроші" о причастности руководства концерна к хищениям содержит манипуляции. В частности, в концерне считают некорректным оценивать содержание информации, изложенной в расследовании, так как журналисты не указали ее источники. В то же время подчеркивается, что данные о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" могли быть получены в рамках нескольких уголовных производств.

Ранее сообщалось, что замсекретаря СНБО Олег Гладковский, который является приближенным к президенту Петру Порошенко, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы в оборонном комплексе.