Двох екс-менеджерів "Укргазвидобування" затримали за хабар в 1 млн доларів

Менеджерам "Укргазвидобування" також повідомили про підозру

Украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобычи" за взятку в 1 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что вчера прокуроры САП и оперативники СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам "Укргаздобычи", уличенных в получении 1 млн долларов взятки. За эти деньги они подписали договор с компанией о поставках продукции на "Укргаздобычу".

Задержанным инкриминируется получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил "Укргаздобычу" в срыве правительственных планов по добыче.

Ранее он также объявил, что в Украине уже в марте запустят первые электронные аукционы на нефтегазовые месторождения. Он также уточнил, что стартовая цена будет колебаться от 5 до 500 млн гривен.