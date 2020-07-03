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У Києві чоловік влаштував стрілянину, потерпілий три дні був у комі

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 14:31
У Києві чоловік влаштував стрілянину, потерпілий три дні був у комі
Фото: місце стрільби (kyiv.npu.gov.ua)

В жертву стріляли близько восьми разів

У Києві на Троєщині чоловік влаштував стрілянину і поранив свого знайомого. Потерпілий отримав численні поранення і три дні перебував у комі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що на вулиці Оноре де Бальзака чоловік влаштував стрілянину. За словами потерпілого, у нього зі знайомим виник конфлікт біля магазину після чого, зловмисник дістав зброю і вісім разів вистрілив.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, де він три доби перебував у комі. Підозрюваного затримали за місцем проживання, у нього вилучили пістолет з патронами. Нападником виявився раніше не судимий киянин, 1976 року народження.

Відкрито кримінальну справу, фігуранту оголосили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: затриманий стрілець (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську невідомий влаштував стрілянину, а в результаті інциденту поранення отримав 45-річний чоловік; в області вводили оперативний план "Сирена".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївкомаСтрільба
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